PREMANA – Ritrovato il corpo di Anita Pinchetti, lecchese 47enne di cui si erano perse le tracce mercoledì durante una escursione nei monti di Premana.

Le ricerche in questi giorni hanno visto impegnati senza sosta volontari del Soccorso alpino e squadre dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza. Mobilitati anche gli specialisti per battere il torrente Varrone e gli elicotteri per perlustrare dall’alto boschi e alpeggi. Ma solo attorno alle 12 di questo sabato la donna è stata individuata, purtroppo senza vita, nella zona dell’Alpe Vegessa.

Vige il massimo riserbo sulle dinamiche che avrebbero causato la morte della donna.