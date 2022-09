MONZA – Non smette di regalare soddisfazioni il motociclismo italiano, che nel Trial delle Nazioni andato in scena all’Autodromo Nazionale di Monza ha c’entrato il podio in tutte le competizioni, conquistando un oro, un argento e un bronzo.

Nella prova più importante del mondo, non poteva mancare la firma di Matteo Grattarola (Beta), che insieme al lecchese Luca Petrella (GasGas) e a Lorenzo Gandola (Beta) è salito sul secondo gradino del podio…