VALMADRERA: L’ANNUALE CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE AI DICIOTTENNI

VALMADRERA – Mercoledì 24 aprile a Valmadrera una serata musicale e culturale per l’annuale consegna della Costituzione ai diciottenni, in collaborazione anche con i Comuni di Oliveto Lario e Malgrate.

Erano infatti presenti il sindaco di Valmadrera, Antonio Rusconi, con numerosi assessori e consiglieri, il sindaco di Malgrate, Flavio Polano, il vicesindaco di Oliveto, Sampietro. Dopo l’inno italiano seguito in piedi da tutti i presenti e il successivo momento musicale, Rusconi ha sottolineato l’importanza di essere cittadini richiamando una celebre citazione di Carlo Cattaneo, dopo le 5 giornate di Milano: “Vi è sembrato così poco importante essere per cinque giorni cittadini e non sudditi?” Ha poi letto l’articolo 5 della Costituzione dove si afferma che la Repubblica “riconosce” i Comuni, perché essi sono precedenti alla formazione dello Stato Italiano.

Sono poi intervenuti sul valore della Resistenza e dell’Assemblea Costituente, Polano e Sampietro e si è poi proceduto alla consegna della Costituzione a ogni ragazzo presente. A seguire Vincenzo Barzani e Giovanni Rusconi dell’Avis Valmadrera hanno illustrato che da diciottenni i ragazzi possono fare un gesto di grande valore, ovvero donare il sangue per salvare vite umane. Poi l’apericena offerta dalla stessa Avis e un secondo momento musicale con il Clarionet Ensemble.