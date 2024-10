5 GADGET PERFETTI PER STUPIRE CLIENTI E DIPENDENTI

Un piccolo omaggio racconta molto più di tante parole e riesce a rimanere impresso nella memoria, generando un senso di gratitudine verso chi l’ha fatto.

Per questo le aziende sono solite predisporre dei gadget sia per i clienti, nell’ottica di favorire una promozione dei prodotti e una fidelizzazione, così come nei confronti dei dipendenti; in questo caso si ha modo di incentivare un clima positivo nel team.

In questo articolo vi proponiamo 5 gadget in grado di stupire clienti e dipendenti, perfetti sia in occasione di una manifestazione che come regalo in momenti particolari dell’anno. Le Feste si avvicinano e potranno esservi certamente di ispirazione. Sono tutti personalizzabili, ovvero conseguibili tramite piattaforme che consentono di applicare ulteriori customizzazioni a dei prodotti standard di qualità.

Uno zaino da utilizzare nella vita di tutti i giorni

Lo zainetto è certamente una versione più originale della classica shopper, con la quale ha in comune la funzione: consente infatti di portare con sé gli oggetti di cui la persona ha bisogno quando si trova fuori casa.

Sotto questo punto di vista, una soluzione valida per le aziende, da regalare tanto ai dipendenti che ai clienti, sono i formati che si possono trovare negli zaini personalizzati da Gedshop , conseguibili secondo molteplici modelli e colori differenti, con tanto di logo aziendale. L’ideale quando si tratta di coniugare originalità e praticità. Dallo zainetto runner richiudibile in una tasca, passando per quello bicolore in poliestere fino alla versione pieghevole c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Gadget tecnologici, utili e digitali

La digitalizzazione sta cambiando non solo i settori dell’economia ma le abitudini che ognuno di noi ha nella quotidianità, facendo emergere nuovi bisogni ed esigenze.

È in tale contesto che i gadget tecnologici si rivelano di grande attualità e tra i più validi segnaliamo powerbank, chiavette USB, cuffie wireless e diversi altri ancora. Si potranno personalizzare aggiungendo il logo dell’impresa, così da renderli maggiormente esclusivi.

Accessori per l’ufficio, comodi e pratici

Tra i gadget più apprezzati troviamo certamente quelli per l’ufficio, diventati da tempo un vero must ma capaci di conquistare non soltanto i dipendenti ma persino i clienti.

Tra i più interessanti segnaliamo taccuini, penne, mouse pad e tazze: oggetti che si rivelano sempre utili e capaci di far sentire speciale chi li riceve e in quanto tale persona di valore per l’azienda.

Agenda e calendario: un classico intramontabile

La combo agenda e calendario si rivela un gadget intramontabile, un vero evergreen tanto per i dipendenti che per i clienti.

Questo regalo viene predisposto dalle aziende soprattutto nel periodo tra la fine dell’anno in corso e l’inizio di quello nuovo, quando risulta utile per programmare le giornate. Sia le agende che i calendari si trovano disponibili in molteplici formati, aventi grandezze differenti e diversi altri optional interessanti.

Mai pensato a una gift box personalizzata?

Perché regalare soltanto un gadget quando è possibile fare delle confezioni regalo personalizzate a un costo accessibile che ne contengono più di uno, prendendo spunto dagli accessori che abbiamo elencato in precedenza?

Le gift box personalizzate sono un vero must, negli ultimi anni, e permettono di stupire il destinatario, creando uno o più pacchetti deluxe.