Imparare l’inglese può fare la differenza in ambito studentesco, universitario o lavorativo ma per poter certificare le proprie competenze le aziende richiedono un attestato. Per questo motivo il CEFR, cioè il Common European Framework of Reference for Languages, ha creato una scaletta di sei diversi livelli per valutare le abilità linguistiche di ciascun candidato. Si parte dal livello A1, che viene valutato come base, per arrivare fino ad C2 che corrisponde ad una padronanza linguistica di un madrelingua. Oggi noi vogliamo concentrarci sul livello C1, uno dei più alti e altrettanto richiesti in ambito business.

Cosa si intende con livello C1 di inglese

Seguire un corso C1 di inglese online apre le porte alla possibilità di fare un esame che certifichi alcune competenze specifiche; questo livello della scala a 6 gradini è conosciuto con il nome di Effective Operational Proficiency ed è uno dei più alti da raggiungere. Significa che la persona è in grado di comprendere testi, anche complessi, andando a recepire anche il significato implicito ma soprattutto è capace di esprimersi in modo preciso, completo, sciolto e naturale con un’ottima pronuncia.

Come ottenere un certificato C1

Per riuscire ad ottenere un certificato C1 è necessario studiare, seguire un corso specifico per acquisire le giuste competenze e poi sostenere un esame. Molti studenti riescono già ad ottenerlo durante la scuola o durante l’università, ma molti altri scelgono di sostenere l’esame e prepararsi in età adulta o magari dopo un anno trascorso come local lavorando come au pair.

Come si svolge l’esame

L’esame per poter ottenere la certificazione C1 si compone di diversi moduli: il candidato dovrà superare in modo eccellente un test di lettura, uno di scrittura, di comprensione orale e di grammatica ma soprattutto di dialogo. L’esame C1 una volta superato, rilascia un documento che attesta le competenze ed è regolarmente riconosciuto dal Miur. Plus? Puoi anche svolgerlo online, sia tutta la preparazione che l’esame stesso ma ti consigliamo di affidarti ad enti qualificati e certificati come EF English Live per poter essere assistito al meglio durante questo tuo importante percorso.

Meglio la certificazione C1 o C2?

La C2 corrisponde ad un livello massimo di padronanza della lingua inglese, tanto che viene paragonato ad un bilingue o ad un madrelingua. In ambito scolastico raggiungiamo normalmente un B2 se precisi nello studio, ottenere un C1 significa già avere un incredibile livello che può aiutare notevolmente a livello professionale. Chiaramente le certificazioni possono aiutare, ottenere un C2 richiede però molto più impegno, consigliamo di studiare per un C1 e già si potranno raggiungere molte più opportunità di carriera.

Il certificato C1 quanto dura?

Molte persone pensano che il certificato di competenze linguistiche scada, in realtà una volta ottenuto il C1 (così come tutti gli altri certificati ufficiali) non si deve ripetere l’esame in modo periodico. Le competenze acquisite non hanno limite di validità e così nemmeno i documenti associati.

Si può fare l’esame C1 senza un certificato B2?

Questa è un’altra domanda molto comune e la risposta è sì, il sistema non prevede il superamento di ogni scaletta. Puoi studiare per un livello specifico che desideri raggiungere ed effettuare l’esame per poter ottenere la certificazione, indipendentemente dal fatto che tu non abbia le certificazioni dei livelli precedenti.