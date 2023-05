L’idea di centro commerciale si sta avvicinando sempre di più a quella di un luogo dove recarsi non solo per lo shopping ma anche per avere un’esperienza più completa che riguarda anche altre attività. Per questo i nuovi shopping mall di Roma hanno puntato a offrire in aggiunta ai negozi anche dei servizi o delle attrazioni che fossero in grado di migliorare l’esperienza del cliente all’interno del centro. In questo modo anche chi non è propenso a passare un’intera giornata all’insegna dello shopping potrebbe approcciarsi a queste realtà. Vediamo allora quali sono le proposte finora messe in pratica nelle nuove realtà dello shopping romano.

Una passeggiata tra arte ed eventi nel Caput Mundi Mall

La novità più recente nel panorama dei centri commerciali romani è il Caput Mundi Mall, lo shopping mall che ha da poco aperto a pochi passi da San Pietro. Questo centro si trova all’interno di un parcheggio multipiano che ogni giorno vede l’arrivo di centinaia di turisti. Si pone quindi come punto di primo approdo per le necessità del turista ma anche per quelle di chi vive a Roma. Anche l’idea con cui è stato pensato infatti rispecchia la voglia di coinvolgere chiunque si rechi al Caput Mundi. Oltre alla selezione molto accurata di negozi infatti, sono presenti anche alcuni servizi come un cambio valuta, una farmacia e un piccolo supermercato per le prime necessità. Ciò che arricchisce veramente l’esperienza all’interno del Caput Mundi Mall però sono le numerose opere d’arte inserite nel centro e selezionate direttamente dalla Mundi Art Gallery che si trova proprio al suo interno. Mentre si cammina per il centro commerciale quindi si potranno ammirare diverse opere di pittura e scultura di vari artisti come Warhol. In più, questo shopping mall di tanto in tanto organizza degli eventi di vario genere a cui poter partecipare gratuitamente.

Focus sull’innovazione della realtà aumentata al The Wow Side

L’ex centro commerciale Parco Leonardo è stato rinnovato ed è diventato il The Wow Side, uno spazio che già dal nome si capisce, ha lo scopo di sorprendere. Questo centro infatti non solo offre una vasta scelta di negozi e attività di ristorazione ma ha anche un vasto spazio espositivo dove si può svolgere ogni tipologia di mostra. In costruzione poi c’è anche un albergo che dovrebbe essere in linea con il visual del centro, il colore. Ampio spazio poi è stato dato alla realtà aumentata. Sono presenti infatti delle istallazioni lungo le gallerie con le quali si può interagire e sono state create anche due stanze dedicate all’educazione e al divertimento. La prima riguarda l’esperienza del Zero Latency VR, un’arena di gioco dove si possono affrontare diversi scenari mentre si indossa un visore e si combatte un nemico comune. L’altra stanza invece è quella che permetterà di fare una Metaverse Experience, ovvero di immergersi nella realtà aumentata per un’esperienza di Edutainment disponibile però da giugno 2023. Il The Wow Side in più ha come punto di forza anche la sua posizione, facilmente raggiungibile dall’aeroporto di Fiumicino.

Il Maximo Shopping Center punta su benessere e intrattenimento

L’apertura del Maximo Shpping Center è stata una scommessa durante la pandemia ma questo centro commerciale ha piano piano preso piede facendosi conoscere non solo per l’offerta di negozi ma anche per i servizi e l’intrattenimento proposti. All’interno del centro infatti sono presenti una palestra, una clinica veterinaria, un’ampia sala giochi e un cinema. Il Maximo quindi diventa così un punto di riferimento anche per chi vuole tenersi in forma, per chi ha necessità di curare i propri animali domestici e ancora per chi vuole trascorrere una serata cinema con famiglia e amici. La presenza della sala giochi poi è un plus per i più giovani che avranno un punto di ritrovo dove stare insieme e divertirsi. Il Maximo quindi si slega dal mero concetto di centro commerciale legato solamente ai negozi e offre diverse possibilità di vivere il centro anche a chi non è interessato a trascorrere un’intera giornata all’insegna dello shopping.