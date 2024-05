RUGBY. UN LECCO ORGOGLIOSO LOTTA E SPAVENTA PIACENZA

PIACENZA – Partita spettacolare quella disputata tra Piacenza Rugby e Rugby Lecco, che si sono dati battaglia dall’inizio alla fine, un confronto tra due eccellenti squadre che meritano le rispettive posizioni nella classifica del girone 1 di Serie B.

Lecco parte subito forte andando in meta con Mauri, sorprendendo i padroni di casa, che replicano poco dopo. Lecco però è carico e va ancora in meta con Zappa per il 5-12. La partita è avvincente e combattuta e Piacenza si riporta in parità poco dopo la metà del primo tempo. I blucelesti però giocano meglio e fanno valere la brillantezza del loro gioco in velocità e vanno sul 13-18 grazie a due calci piazzati di Pellegrino. Nel finale di tempo Piacenza riesce ad andare in meta sorprendendo Lecco per il 19-18.

Nel secondo tempo Piacenza fa valere il peso del proprio pacchetto di mischia e mette in difficoltà Lecco. Coach Damiani inserisce Ziliotto, Gaddi e Butskhrikidze per i stanchi Rigonelli, Robledo e Shalby, ma i biancorossi mettono ancora sotto pressione la difesa di Lecco. I padroni di casa prendono così vantaggio e si portano sul 32-18. La tensione sale e vengono espulsi due giocatori per squadra. Nel finale Lecco ha due grandi occasioni per andare in meta ma la difesa di Piacenza fa muro e ferma i lariani a pochi centimetri dalla segnatura. La partita si chiude con la vittoria di Piacenza, ma Lecco ha dimostrato di potersela giocare alla pari.

PIACENZA RUGBY – RUGBY LECCO 32-18

RUGBY LECCO: Coppo, Alippi, Mauri, Riva, Sala, Zappa, Pellegrino, Pandiani, Catania, Maspero, Cattaneo, Galli, Shalby, Rigonelli, Robledo. A DISPOSIZIONE: Ziliotto, Butskhrikidze, Gaddi, Valentini, Belotti, Crimella, Cappelletti. ALLENATORE: Sebastian Damiani.

MARCATORI: Mauri meta, Pellegrino trasf. , Zappa meta, Pellegrino Puniz., Pellegrino