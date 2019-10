ERBA – Saranno 180 le aziende artigiane protagoniste della 46^ Mostra dell’Artigianato, uno degli appuntamenti più vivaci dell’autunno a Lariofiere. La manifestazione, che nel tempo ha saputo entrare nel cuore della gente (sono 40.000 i visitatori attesi), deve il proprio successo alla qualità dei prodotti in esposizione e ai numerosi eventi che animano i nove giorni di apertura. Mobili e complementi di pregio nella vasta area dedicata alla casa e all’abitare, curiosità e specialità enogastronomiche da tutt’Italia, ma anche moda, design, idee regalo e soluzioni per il tempo libero e il benessere troveranno spazio lungo i percorsi pensati per i visitatori della mostra.

Novità dell’edizione 2019, voluta per consentire al pubblico di vivere più liberamente l’esperienza della mostra, è l’ingresso gratuito nei giorni lavorativi (da lunedì 28 a giovedì 31 ottobre).

Si parte sabato 26 ottobre con l’inaugurazione ufficiale, alla presenza del Presidente Nazionale di Confartigianato, Giorgio Merletti, personaggio molto apprezzato dagli imprenditori artigiani del territorio che, proprio in questa occasione, avvertono forte il senso di appartenenza al sistema associativo così come al settore.

Fino a domenica 3 novembre si prosegue con numerosi appuntamenti che, oltre ad intrattenere il pubblico, hanno lo scopo di raccontare il mondo dell’artigianato attraverso un linguaggio contemporaneo e di evidenziare il valore di un comparto dinamico, capace di innovare, di innovarsi e di offrire straordinarie opportunità professionali, soprattutto alle nuove generazioni. Non a caso la mostra propone molte iniziative dedicati ai più giovani.

Mercoledì 30 ottobre il Gruppo Giovani di Confartigianato organizza negli spazi della mostra attività per le scuole, finalizzate ad avvicinare i ragazzi alle professioni artigiane. Durante la giornata gli studenti di alcuni istituti superiori avranno anche l’opportunità di incontrare e dialogare con imprenditori artigiani del territorio. Quest’ultima attività fa parte del più ampio progetto Job Talent, portale dei servizi per il lavoro di Confartigianato ed Elfi (Ente Lombardo per la Formazione di Impresa), realizzato per sostenere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorire l’alternanza Scuola-Lavoro, l’apprendistato, il tirocinio e i servizi di politiche attive al lavoro. Uno strumento virtuoso che favorisce il dialogo, l’incontro e l’intermediazione tra il mondo delle piccole imprese, quello di chi cerca lavoro e quello della scuola.

I giovani protagonisti anche sabato 26 ottobre alle 18.30 verranno infatti premiati i vincitori del concorso “L’artigianato secondo me”, iniziativa riservata ai ragazzi delle scuole medie, chiamati a raccontare, attraverso brevi filmati, la loro personale visione del settore.

Durante tutti i giorni festivi saranno inoltre attivi i laboratori didattici e creativi dedicati più piccoli: spazi dinamici dove sperimentare in forma di gioco il lavoro dell’artigiano.

Sempre aperto ai giovani, ma non solo, l’incontro dal titolo “Il talento: la libertà di scegliere una professione prettamente maschile. Perchè no?”, organizzato dal Movimento Donne di Confartigianato Imprese Como e Lecco. Protagonista della serata sarà Beatrice Venezi, personaggio di fama internazionale nota per essere la direttrice d’orchestra più giovane d’Europa. Inserita da Forbes tra i 100 giovani leader del futuro e tra gli under 30 più influenti, la Venezi è membro della Consulta femminile del Pontificio Consiglio per la Cultura per il triennio 2019-2021. Con lei si parlerà di talento e competenze, armi indispensabili per avere successo in qualsiasi ambito professionale.

Ad alimentare il racconto dell’artigianato, saranno presenti con uno spazio animato gli imprenditori delle categorie “carrozzieri e autoriparatori” e del “sistema casa”. I primi propongono il progetto“La Galleria Artigianale dell’Auto: Motori ed Emozioni” un percorso esperienziale ed emozionale che parte dalla storia dell’automobile fino ad arrivare alla rappresentazione delle tecnologie e delle innovazioni che faranno parte del prossimo futuro del settore. Il sistema casa curerà invece la rappresentazione di alcuni ambienti domestici, all’interno dei quali verranno visualizzati ed illustrati al pubblico gli interventi dei professionisti artigiani per dotare le abitazioni dei nuovi sistemi tecnologici per il risparmio energetico e la domotica. Entrambe le aree ospiteranno inoltre momenti di approfondimento, spazi esperienziali per il pubblico fra cui percorsi informativi e formativi in mixed reality.

Per gli appassionati di motori, nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 ottobre, sabato 2 e domenica 3 novembre sarà a disposizione un simulatore professionale con cui sperimentare l’emozione di guida delle monoposto di Formula1.. Nelle stesse giornate, previa prenotazione, gli imprenditori della categoria Autoriparatori effettueranno check up gratuiti delle automobili.

Dedicato invece a chi ama la cucina e la buona tavola, la presentazione di Comprartigiano, progetto a marchio Confartigianato per la valorizzazione del comparto agroalimentare di qualità. Presentato alla Mostra dell’Artigianato nella giornata di Sabato 26 Ottobre, Comprartigiano è di fatto un sistema per avvicinare il pubblico ai prodotti artigiani dell’agroalimentare attraverso l’utilizzo di canali di distribuzione tradizionali – nel mese di settembre è stato inaugurato il primo store Comprartigiano a Roma – e digitali.

Per tutta la durata della mostra sono previsti incontri, approfondimenti, momenti di intrattenimento e tributi all’artigianato e agli artigiani (il programma completo degli eventi è disponibile sul sito www.mostrartigianato.com).

Non in ultimo, la Mostra dell’Artigianato ospiterà quest’anno la rassegna Non solo sposi, progetto dedicato ai matrimoni e alle cerimonie.

46^Mostra dell’Artigianato

Dove: Quartiere espositivo Lariofiere – Erba (CO)

Quando: dal 26 ottobre al 3 novembre 2019

Promotori: Confartigianato Imprese Como, Confartigianato Imprese Lecco

Web: www.mostrartigianato.com