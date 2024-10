SANIFICAZIONE AD OZONO: COME FUNZIONA E A COSA SERVE

L’ozono è un gas ampiamente utilizzato nel settore professionale edindustriale come sanificante, grazie alla sua efficacia e convenienza. Infatti, l’ozono è facilmente accessibile e ha ottime proprietà disinfettanti.

La sua azione è rapida e profonda, in grado di assicurare un ambiente igienicamente sicuro senza lasciare residui chimici. Questo lo rende particolarmente adatto per la sanificazione di ambienti dove è richiesta una pulizia rigorosa, come quelli industriali, ospedalieri e alimentari.

A cosa serve l’ozono?

Ci sono diversi motivi per i quali in molti decidono di optare per la sanificazione con ozono a Milano e dintorni, come ad esempio:

Rimuove gli odori : l’ozono è altamente efficace nel migliorare la qualità dell’aria, eliminando una vasta gamma di odori intensi, tra cui il fumo, il cibo, la vernice, i peli di animale, ecc. Questo gas, infatti, interagisce con le molecole che causano gli odori sgradevoli, distruggendole e garantendo un ambiente più salubre e piacevole;

: l’ozono è altamente efficace nel migliorare la qualità dell’aria, eliminando una vasta gamma di odori intensi, tra cui il fumo, il cibo, la vernice, i peli di animale, ecc. Questo gas, infatti, interagisce con le molecole che causano gli odori sgradevoli, distruggendole e garantendo un ambiente più salubre e piacevole; Evita le infestazioni : questo gas è un repellente naturale altamente efficace contro una varietà di insetti infestanti e piccoli roditori. La sua capacità di ossidare e distruggere i microorganismi lo rende utile per controllare e prevenire la proliferazione di specie indesiderate, tra cui scarafaggi, formiche, pulci, ecc.;

: questo gas è un repellente naturale altamente efficace contro una varietà di insetti infestanti e piccoli roditori. La sua capacità di ossidare e distruggere i microorganismi lo rende utile per controllare e prevenire la proliferazione di specie indesiderate, tra cui scarafaggi, formiche, pulci, ecc.; Elimina batteri e microorganismi : quando l’ozono viene introdotto in un ambiente, si decompone rapidamente e rilascia ossigeno attivo, che reagisce con le membrane cellulari dei batteri, muffe, funghi e lieviti. Questo processo di ossidazione distrugge le cellule microbiche, causando la loro morte;

: quando l’ozono viene introdotto in un ambiente, si decompone rapidamente e rilascia ossigeno attivo, che reagisce con le membrane cellulari dei batteri, muffe, funghi e lieviti. Questo processo di ossidazione distrugge le cellule microbiche, causando la loro morte; Combatte allergie e problemi respiratori: l’ozono riduce la concentrazione di allergeni comuni, come pollini, acari e spore di muffa, che sono spesso responsabili di reazioni allergiche ed aggravano problemi respiratori come l’asma. Neutralizzando questi allergeni attraverso l’ossidazione, l’ozono contribuisce a creare un ambiente più salubre.

Perché scegliere l’ozono?

Come già accennato, esistono diversi metodi per sanificare gli ambienti professionali, ma la sanificazione con ozono è una tra le più gettonate. Questo, per molteplici ragioni.

In primo luogo, perché si tratta di una soluzione naturale ed ecologica. L’ozono, infatti, si forma nella stratosfera grazie all’azione dei raggi ultravioletti del sole e alle scariche elettriche dei fulmini. Esso utilizza la sua forza ossidante innata per disinfettare ambienti in modo efficace, eliminando germi, batteri, virus e altri patogeni senza la necessità di additivi o detergenti chimici.

L’ozono è anche piuttosto efficace: è riconosciuto come un agente disinfettante capace di contrastare gli allergeni e gli agenti patogeni sia nell’aria che nell’acqua, come confermato da numerosi studi scientifici e test di laboratorio. La sua natura gassosa, poi, gli consente di diffondersi uniformemente negli ambienti, raggiungendo anche gli angoli più difficili da trattare con altri strumenti.

Infine, è bene precisare che è un elemento molto sicuro. Se utilizzato alle concentrazioni appropriate, non danneggia tessuti, arredi, attrezzature o altri oggetti presenti negli ambienti trattati, in quanto non è abrasivo, esplosivo ed infiammabile.

Come funziona la sanificazione?

Prima di optare per la sanificazione con ozono Milano è bene sapere come funziona. Questa procedura sfrutta le proprietà ossidanti di questo gas per distruggere gli agenti patogeni.

Alle concentrazioni adeguate, come detto, l’ozono rompe la struttura molecolare di batteri e inattiva i virus, eliminando il rischio di infezioni, proliferazione e cattivi odori. Tutto ciò avviene attraverso appositi macchinari, predisposti per l’erogazione di questo gas.

Ovviamente quindi questi non possono e non devono essere utilizzati da altri rispetto a professionisti qualificati.