LIBRI: A CALOLZIO L’ATTIVISTA FATIMA OUASSAK

CALOLZIOCORTE – Martedì 22 ottobre alle 20:45, il Circolo ARCI Spazio Condiviso di Calolziocorte (Piazza Regazzoni, 7) ospiterà Fatima Ouassak, politologa e militante ecologista, attivista femminista e antirazzista, per la presentazione del suo libro “Per un’ecologia pirata… e saremo liberi!” edito da Tamu Edizioni.

Durante l’evento, Ouassak discuterà del suo manifesto per la giustizia ambientale, in cui affronta temi cruciali come l’abbattimento delle gerarchie razziali, di genere e territoriali e la necessità di lottare contro le politiche delle frontiere. Un’occasione unica per riflettere insieme su un’ecologia inclusiva e intersezionale. Fatima Ouassak inviterà a ripensare la giustizia ambientale partendo dai quartieri popolari, mettendo al centro il diritto di respirare e il conflitto contro il razzismo e la repressione delle migrazioni.

Fatima Ouassak è co-fondatrice del Front de mères, sindacato di genitori degli alunni dei quartieri popolari, e di Verdragon, la prima Casa dell’ecologia popolare in Francia, a Bagnolet. Presiede il Réseau Classe/Genre/Race, una rete che lotta contro le discriminazioni subite dalle donne con background migratorio.

La serata è organizzata all’interno del progetto Tea Time – spazio di socializzazione per donne di Spazio Condiviso, in collaborazione con Associazione L’Altra Via di Calolziocorte. Prima dell’iniziativa verrà organizzato un momento di scambio e convivialità in compagnia di Fatima Ouassak, riservato alle donne del progetto Tea Time. L’ingresso è riservato ai soci ARCI con tessera valida 2024/2025. Sarà possibile tesserarsi

in loco.

Per ulteriori informazioni: segreteria@spaziocondiviso.net; +39 347 663 8136.