VALMADRERA – “L’attività del ristorante Al Terrazzo non si è mai interrotta e prosegue senza problemi di alcuna sorta: siamo pienamente operativi. Il ristorante è aperto e pronto ad accogliere la clientela e i prossimi eventi in programma”. Così precisano i proprietari dell’ hotel ristorante Villa Giulia-Al Terrazzo di Parè dopo l’incendio scoppiato nella giornata di sabato scorso in cui sono rimasti coinvolti due dipendenti della struttura.

“L’incendio – prosegue il titolare – ha interessato solo una parte del sottotetto della Villa che è stato prontamente messo in sicurezza e a breve sarà ripristinato. Precisiamo questo – conclude – anche a fronte di alcune notizie diffuse in questi giorni e per evitare inutili allarmismi“.