VALGREGHENTINO – Incendio in una abitazione di Valgreghentino, in via Belvedere, mercoledì sera verso le 22:30. Il rogo è stato causato da un fulmine che si è abbattuto sulla casa nella tarda serata.

Dal comando di Lecco-Bione dei Vigili del Fuoco sono state inviate un’autopompa, l’autoscala, un’autobotte oltre a un altro mezzo dal distaccamento di Valmadrera per intervenire sull’incendio scoppiato all’interno del tetto.

La forza del fulmine ha reso inagibile la casa. Il lavoro dei pompieri si è concluso intorno alla mezzanotte e mezza

