WWF: A GALBIATE LO “SWAP PARTY” PER UN GUARDAROBA NUOVO E SOSTENIBILE

GALBIATE – WWF Lecco, in collaborazione con Parco Monte Barro, propone l’evento Swap Party: un pomeriggio dedicato allo scambio di abbigliamento, accessori e oggetti per un futuro sostenibile. Un’occasione per rinnovare il guardaroba, contribuendo alla riduzione degli sprechi.

Lo swap è un’idea semplice e rivoluzionaria: porti ciò che non usi più e trovi qualcosa che ami. È il modo perfetto per dare nuova vita agli oggetti inutilizzati, promuovendo una filosofia di consumo consapevole e sostenibile. È possibile portare abiti, accessori o oggetti in buono stato, puliti; ogni articolo sarà visionato e potrà accedere allo scambio in modo libero ma consapevole; i capi inutilizzati, dopo l’evento, verranno selezionati e una parte potrà essere devoluta al Centro Farmaceutico Missionario di Valmadrera;

L’evento è in programma per sabato 11 gennaio dalle 15 alle 18 a Villa Bertelli di Galbiate. L’ingresso è gratuito ed è gradita la prenotazione via mail a info@wwf.lecco.it o via Whatsapp allo 0341 1716138

“Molte aziende tessili utilizzano materie prime non sostenibili; consumano molta acqua, spesso in regioni dove questa risorsa scarseggia. In più, inquinano quest’acqua con sostanze tossiche, producono montagne di rifiuti e riscaldano il clima con le emissioni di gas a effetto serra” spiega il WWF.

“L’industria tessile potrebbe fare scelte mirate e consapevoli per ridurre il proprio impatto ambientale. Tuttavia, non possiamo scaricare la responsabilità completamente sulle aziende; anche consumatori dovrebbero ripensare i propri comportamenti. Da qui la proposta di un pomeriggio dedicato allo scambio sostenibile di abbigliamento, accessori e oggetti! Un’occasione unica per rinnovare il guardaroba evitando sprechi e senza spendere nulla” conclude.