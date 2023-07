COLICO – I Vigili del Fuoco stanno intervenendo con tre squadre nautiche a bordo di altrettanti mezzi nautici (due giunte da Lecco e uno da Como) e da terra con il carro UCL necessario per coordinare le ricerche, oltre all’ausilio dell’elicottero ‘Drago’ per la ricerca di una persona scomparsa dopo che è stata trovata un’imbarcazione alla deriva al largo di Colico.

Le operazioni sono in corso, eventuali aggiornamenti non appena disponibili – in questa stessa pagina.

RedCro