A SALA AL BARRO IL TORNEO ACADEMY CUP 2024, IN CAMPO I GIOVANI 2015

GALBIATE – Pomeriggio di calcio giovanile presso il Centro Sportivo di Sala al Barro, impianto che ospita l’attività di base della Calcio Lecco 1912, in cui è svolto il primo torneo dedicato alle società affiliate della squadra bluceleste, denominato Academy Cup 2024.

La manifestazione, dedicata ai Piccoli Amici 2015, ha visto confrontarsi i giovani atleti in minipartite 5 vs 5 nell’ambito del progetto affiliazioni della Calcio Lecco 1912, denominato Progetto Galperti Bluceleste Academy, partner e sponsor ufficiale, oltre che della prima squadra, anche del settore giovanile e del Progetto Affiliazioni.

Questo è il disegno con il quale la Calcio Lecco 1912 vuole diventare sempre più un punto di riferimento sul territorio e il Progetto Affiliazioni nasce proprio con l’obiettivo di instaurare un rapporto con le realtà sportive presenti nel lecchese e non solo. Il piano calcistico è rivolto a tutte le realtà sportive, proponendo la realizzazione di programmi di aggiornamento, eventi e percorsi di formazione.

La manifestazione, svolta sotto l’occhio vigile del responsabile dell’attività di base Andrea Lafranconi e del coordinatore del Progetto affiliazione e allenatore degli Under 12 della Calcio Lecco Francesco Rotta, ha riscosso molto successo sotto tutti i punti di vista tra i vari staff delle squadre partecipanti. Gli stessi bambini hanno dimostrato di essere all’altezza dell’evento mettendoci un grande impegno.

Per questa stagione le attività non sono finite. L’8 giugno infatti è in programma un’altra manifestazione per i giovani atleti delle società affiliate presso lo Stadio Rigamonti Ceppi di Lecco, che questa stagione ha ospitato le gare casalinghe della prima squadra in Serie B.