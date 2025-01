A SAN GIOVANNI MESSA E CONCERTO GOSPEL IN MEMORIA DI LUCIA MARCIANÒ

LECCO – Un grande pubblico si è raccolto nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni a Lecco per assistere a una celebrazione intensa e toccante dedicata alla memoria di Lucia Marcianò, 19enne lecchese scomparsa nel 2021 per una grave malattia. L’evento è iniziato con una messa, occasione per raccogliersi in riflessione e spiritualità. Numerosi fedeli, familiari e amici si sono uniti in questo momento speciale, testimoniando l’affetto e il ricordo vivo della comunità per Lucia.

A seguire, la serata si è trasformata in un’esperienza di grande intensità emotiva grazie al concerto del coro gospel Sol Quair. Con il loro repertorio ricco di energia e spiritualità, i coristi hanno riempito la chiesa di voci potenti e coinvolgenti, creando un’atmosfera vibrante e commovente.

Il coro, noto per la sua capacità di toccare il cuore del pubblico, ha saputo offrire non solo un momento musicale, ma anche un’occasione di profonda condivisione e ricordo.

L’iniziativa è stata accolta con grande partecipazione e ha rappresentato un momento importante per la comunità, riunita nel ricordo di Lucia attraverso fede e musica. Un modo toccante per celebrare la vita, rinnovando il senso di unità e speranza.