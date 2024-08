ABBADIA-PRADELLO: LA CICLOPISTA PUÒ FINALMENTE PARTIRE

ABBADIA LARIANA – Momento storico per Abbadia Lariana: la delibera approvata mercoledì sera dal Consiglio comunale con la variabile urbanistica offre l’opportunità di dare concretamente il via ai lavori per la pista ciclopedonale che collegherà la località Pradello al comune lariano. Si tratta di un passaggio formale che ratifica l’impegno assunto dal Governo attraverso il commissario per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma di fondamentale importanza per un’opera strategica attesa fin dal 1999.

I lavori saranno a carico di Anas, mentre il Comune di Abbadia realizzerà il raccordo che consentirà alla ciclopista di collegarsi con la Provinciale 72…