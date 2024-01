ALBERTO ANGHILERI: “MAURO PIAZZA PARLA DEGLI ALTRI PER NON PARLAR DI SÉ”

Il sottosegretario Mauro Piazza in un post molto lungo ammette tutte le lacune del governo di destra della Regione Lombardia di cui fa parte.

Si scusa per i ritardi cronici che accumulano ogni giorno migliaia di pendolari lecchesi che decidono di viaggiare in treno. Fa mea culpa per le liste d’attesa della sanità di Regione Lombardia che – per ammissione dell’assessore Bertolaso – ha agevolato in questi anni il privato, permettendogli peraltro di occuparsi solo delle prestazioni più remunerative. Ammette che abbiamo qualche problema se i reparti dei nostri ospedali pubblici chiudono e i professionisti scappano. Spiega i ritardi nella transizione ecologica, la ragione di certe risorse regionali che vanno principalmente a certi comuni…

In un mondo normale troveremmo questo sulla pagina di un politico che dal 2013 governa direttamente la nostra Regione con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Ma non è così. Il sottosegretario non parla della Regione che amministra. Utilizza con sapienza – questo sì – l’antica tecnica del parlare degli altri per evitare di parlare di sé.

Alberto Anghileri

capogruppo

Con la Sinistra Cambia Lecco