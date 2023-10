ERBA (CO) – Si è alzato il sipario sulla 50esima edizione della Mostra Artigianato. Un traguardo non scontato, come ha commentato il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati, in apertura della manifestazione.

Ieri, sabato 28 ottobre, è stata davvero una giornata di grande festa, durante la quale, oltre ai 50 anni dell’esposizione si sono festeggiati anche i 50 anni del polo fieristico erbese. Tante le personalità presenti all’inaugurazione coordinata dal direttore di Lariofiere Silvio Oldani, tra cui alcuni rappresentanti del mondo istituzionale da Alessandro Fermi, assessore all’ Università, ricerca e innovazione di Regione Lombardia che ha affermato quanto le associazioni di categoria siano un motivo di grande vanto del sistema produttivo lombardo, rimarcando la necessità di guardare al mondo della scuola per vincere la sfida del cambio generazionale, al sottosegretario regionale con delega all’Autonomia e ai rapporti con il Consiglio Mauro Piazza, il quale, oltre a sottolineare il valore dell’unione dei due territori di Como e Lecco protagonisti con le loro imprese all’interno della Mostra ha ricordato il recente stanziamento di Regione a sostegno delle filiere di economia circolare e degli ecosistemi pari a 34milioni di euro. A dare il benvenuto per il Comune di Erba il consigliere ed ex senatore Erica Rivolta.

Presenti per i saluti anche il presidente della Camera di Commercio Como-Lecco Marco Galimberti: “Il parterre oggi presente in sala è la dimostrazione di come il mondo dell’artigianato nel nostro territorio sia importante” e i due registi della kermesse, Roberto Galli, presidente di Confartigianato Imprese Como “Sono orgoglioso di essere qui e di rappresentare gli artigiani. Il mio ringraziamento va proprio a loro: a chi in cinquant’anni ha fatto la Mostra dell’Artigianato e chi per cinquant’anni è venuto tra queste mura a esporre e presentare i propri prodotti” e Ilaria Bonacina, presidente di Confartigianato Imprese Lecco “Richiamando un claim caro a Confartigianato posso affermare di ‘essere orgogliosa di rappresentarvi’, di rappresentare le nostre imprese, gli artigiani e chi lavora in Confartigianato”.

A Virgilio Fagioli, Presidente del Comitato Promotore della Mostra, è spettato il compito di illustrare il ricco programma della manifestazione che proseguirà fino al prossimo mercoledì 1° novembre.

Tra gli ospiti intervenuti anche il vice-presidente vicario di Confartigianato Eugenio Massetti che ha evidenziato l’importanza delle fiere, ribandendo il grande valore dell’impresa artigiana, ma evidenziando nel contempo il problema della mancanza di manodopera qualificata dovuto anche a un significativo calo della natalità. La mattinata è proseguita con la tavola rotonda “Piccola Impresa indicativo futuro” coordinata dal Consorzio AASTER, all’inizio della quale sono stati letti anche alcuni brani tratti dal libro di Cesare e Michela Fumagalli “Piccola Impresa indicativo futuro – L’intelligenza del polpastrello”. Il confronto ha visto la partecipazione anche di Licia Redolfi, ricercatrice dell’osservatorio Mpi di Confartigianato Imprese che ha illustrato i cambiamenti in atto nel mondo artigiano e del sociologo Aldo Bonomi che ha affrontato una riflessione rispetto al passato e al futuro del mondo artigiano.

In serata si è tenuta la grande festa per celebrare i 50 anni della Mostra Artigianato e i 50 anni di Lariofiere a cui hanno partecipato gli espositori della kermesse. Applausi e qualche lacrima di commozione per i 2 “veterani” della Mostra, Falpe Erba che si occupa di serramenti e dispositivi per la smart home con i fratelli Giorgio ed Enrico Zappa e Cappellini box di Inverigo specializzata in strutture prefabbricate con Luca Cappellini. Giovani imprenditori che proseguono una tradizione di famiglia e che da mezzo secolo, nonostante il cambio generazionale e le difficoltà dovute al trascorrere del tempo e al mutamento di alcune condizioni, continuano a difendere il valore dell’artigianalità. Presente ai festeggiamenti anche Marco Citterio, tra gli ideatori della Mostra nata nel lontano 1974. Durante la serata sono stati consegnati anche il premio eccellenza Artigiano Mauro Cazzaniga all’Impresa Conti Interior Design di Dolzago e ai giovani delle scuole grafiche che hanno partecipato al concorso per realizzare il logo della 50esima edizione della Mostra Artigianato, vinto dagli studenti dell’Istituto Fiocchi di Lecco.

Un inizio “con il botto” per una manifestazione tra le più importanti dedicate al mondo dell’artigianato che si tengono sul territorio e che, già a partire dalla giornata di apertura, ha visto la presenza di tantissimi visitatori, a riprova del fatto che questo appuntamento che celebra il “saper fare” è molto apprezzato dal pubblico.

Gli appuntamenti proseguiranno oggi, domenica 29 ottobre, che si aprirà con il rombo dei motori: auto e moto d’epoca restaurate arriveranno a Lariofiere in sfilata da Valmadrera per poi essere ammirate dai visitatori nel parcheggio antistante l’ingresso del polo fieristico. Spazio anche all’economia circolare con un incontro in mattinata dedicato alla lavanderia come modello sostenibile e alla moda con la conferenza organizzata da Confartigianato Imprese Como con l’endorsement dell’ufficio di Como città creativa UNESCO e con la collaborazione di Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO dal titolo “MODA SOSTENIBILE: Percezione o Realtà” alle 15 in Sala Porro. La giornata si chiuderà con la sfilata di moda Metal (H) and Fashion organizzata da Confartigianato Imprese Lecco.

Domani, lunedì 30 ottobre, l’atteso appuntamento con Tik Tok e l’evento “Il mondo artigiano assume nuove forme” in programma alle 14.30 nell’arena centrale. Per l’occasione saranno presenti i content creator Federica Pessina e Matteo Ciccone, Luana Lavecchia responsabile delle relazioni istituzionali di TikTok per Italia e Grecia, e Paolo Manfredi consulente per la trasformazione digitale di Confartigianato. All’incontro parteciperanno anche i Presidenti dei Giovani Imprenditori di Como e Lecco, Jacopo di Santo e Matteo Casiraghi. Gran finale di giornata con il Movimento Donne Impresa di Como e Lecco e lo spettacolo teatrale “7 paia di scarpe” con Valeria Ducato che si terrà alle 18.30, in Sala Porro.

Martedì 31 ottobre, alle 10, in Sala Porro, appuntamento con il convegno dedicato alla prevenzione delle truffe agli anziani alla presenza dei rappresentanti delle Forze dell’ordine di Como e Lecco. Per tutta la giornata del 31 ottobre si potranno anche effettuare check up di salute gratuiti previa prenotazione da effettuare in loco con alcuni operatori specializzati e la piattaforma messa a disposizione da Prevention Suite.

Resteranno sempre attivi i laboratori e la possibilità di visitare la Collettiva casa. Per maggiori informazioni e iscriversi agli eventi in programma (tutti gratuiti) consultare il sito www.mostrartigianato.com.