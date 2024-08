AUSER ATTIVA ANCHE IN ESTATE. 4MILA ACCOMPAGNAMENTI E MOLTO ALTRO

LECCO – I volontari di Auser continuano il loro impegno anche nel mese di agosto rispondendo alle chiamate di aiuto degli anziani.

“Ecco alcuni numeri che rendono idea di cosa significa esserci nei mesi più caldi – spiegano i membri Auser -:dall’1 luglio al 9 agosto in provincia di Lecco abbiamo effettuato 3950 servizi di accompagnamento protetto, aiutando 610 utenti di cui il 70% sono donne, abbiamo consegnato 50 spese e 650 pasti, abbiamo fatto circa 2300 telefonate agli anziani, telefonate di lotta alla solitudine e di monitoraggio”.

Nonostante il caldo estivo e le ferie, questi volontari restano a disposizione per offrire supporto e compagnia a chi ne ha bisogno, dimostrando un’incredibile dedizione e un forte senso di solidarietà. Il loro contributo è fondamentale per garantire che gli anziani non si sentono soli e ricevano l’assistenza necessaria anche durante i mesi più difficili dell’anno.

“Il tempo donato del volontario di Auser è fondamentale per offrire sostegno e compagnia a chi potrebbe altrimenti trovarsi in una situazione di isolamento, specialmente nei mesi estivi. La loro presenza e il loro impegno fanno davvero la differenza nella vita di molte persone. Carla, Lorenzo, Ada, Rosy, Grazia, Fabio, Mauro, Giorgio, Attilio, Claudio, Ester, Nicolas, Laura, Lina, Elsa: questi sono solo alcuni dei nomi dei nostri volontari, non potevamo elencarli tutti e ce ne scusiamo, hanno scelto di non andare in ferie per continuare a prendersi cura degli anziani. Grazie a loro, il servizio di assistenza e supporto non si interrompe garantendo una presenza costante e rassicurante per chi ne ha più bisogno”.

“Nonostante la loro grande generosità, c’è ancora bisogno di molti altri volontari. Se avete del tempo da dedicare agli altri, fatevi avanti – continuano -: il volontariato non solo aiuta chi è in difficoltà, ma fa star bene anche chi lo pratica. Un piccolo gesto di solidarietà può fare una grande differenza nella vita di qualcuno, unisciti a noi e contribuiscI a rendere la nostra comunità più forte e unita”.

Così Claudio Dossi, presidente provinciale di Auser: “Una comunità forte è una comunità coesa, capace di affrontare insieme anche le sfide più difficili, la solidarietà e l’impegno di ognuno sono fondamentali per costruire un tessuto sociale che resista alle avversità e sappia prendersi cura di tutti i suoi membri, quando ci sosteniamo a vicenda diventiamo più resilienti e pronti ad affrontare qualsiasi prova”.