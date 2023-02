ALESSANDRIA – Da una parte la potentissima Juventus Under 23, ricca, famosa, appena approdata alla finale di Coppa Italia di Serie C e oggi in casa, sul terreno alessandrino del ‘Moccagatta”; dall’altra il Lecco preceduto dalla fama del suo arcinoto “mal di trasferta”.

Ma alla fine in Piemonte la ragione è dei blucelesti che con un gol per tempo – e allo stesso minuto (il 43′) – sbancano il campo della Next Gen e si mantengono nei piani altissimi del campionato.

Già all’andata il Lecco aveva prevalso, in quel caso per 1-0 (rigore di Pinzauti).

La vittoria odierna è firmata dallo stesso Pinzauti a 2′ dalla fine della prima frazione di gioco e da Mangni all’88’. La rete del vantaggio nasce in realtà da un sinistro di Lepore forse “sfiorato” da Pinzauti – il classico gol di chiappa – mentre il decisivo raddoppio è frutto di uno spettacolare contropiede finalizzato dal numero 90 del Lecco.

In vetta al girone A vincono le 4 battistrada (curiosamente tutte in trasferta), il team di mister Foschi viaggia al quarto posto ad appena due punti dalla coppia di testa Feralpi-Pro Sesto.

E domenica prossima alle 14:30 affronterà in casa l’Arzignano Valchiampo, ottavo in classifica.

RedSpo

JUVENTUS NEXT GEN-LECCO 0-2

Primo tempo 0-1

JUVENTUS NEXT GEN (3412) Raina; Savona, Huijsen, Poli; Mulazzi (1′ s.t. Lipari), Sersanti, Cudrig (12′ s.t. Pecorino), Turicchia; Palumbo; Da Graca (21′ s.t. Sekulov), Compagnon (30′ s.t. Besaggio).

A disposizione: Fuscaldo, Crespi, Stramaccioni, Nzouango, Riccio, Cotter, Lipari, Ntenda, Cerri, Yildiz.

Allenatore Brambilla.

LECCO (352) Melgrati; Celjak, Battistini, Bianconi (37′ s.t. Stanga); Giudici (1′ s.t. Lakti), Girelli, Zuccon, Ilari, Lepore; Buso (1′ s.t. Bunino), Pinzauti (25′ s.t. Mangni)

A disposizione: Stucchi, Maffi, Maldini, Scapuzzi, Tordini, Galli, Cusumano, Galli.

Allenatore Foschi.

MARCATORI Pinzauti (LC) 43’ pt, Mangni (LC) 43′ st.

ARBITRO Sig. Vergaro della sez. AIA di Bari