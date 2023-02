LECCO – Quarta sconfitta consecutiva per l’Orocash Picco Lecco di Gianfranco Milano umiliata al Bione (0-3) dall’Offanengo, team cremonese che grazie ai tre punti messi a referto raggiunge Lecco in classifica a quota 21.

Uno scontro salvezza dominato dalle ospiti, anche se Lecco era orfano della bocca da fuoco Martina Bracchi (indisponibile per il secondo match di fila), ufficialmente fa sapere il ds Alessandro Alippi – causa una fastidiosa tonsillite, ma il “mutismo” e i volti tesi e corrucciati dell’intero staff biancorosso a fine gara lasciano pensare ad altro – sta di fatto che la squadra, senza il suo cecchino, perde almeno il 50% delle sue potenzialità.

L’Offanengo con l’ex di turno Martina Martinelli ferma al palo e la lecchese di nascita, ossia l’opposto di Pusiano Giulia Bartesaghi top scorer dell’incontro (10 punti) in campo fa da subito la voce grossa. Nel primo set un bel diagonale stavolta partorito dall’ex Offanengo Tresoldi consente alle locali di accorciare (7-8)successivamente Offanengo vola sull’11-17 quindi 13-20, una bomba di Bassi dice 15-20.

Capitan Zingaro firma il 21-23 ma non serve, il parziale d’apertura se lo aggiudica Offanengo 22-25. Alla ripresa delle ostilità il canevaccio dell’incontro non muta; Lecco subisce a dismisura la superiorità del sestetto di coach Bolzoni, 2-6, a muro a tratti la difesa è invalicabile, anche le veloci penetrano come il burro nell’arruffona difesa manzoniana guidata dal libero Bonvicini. Il nuovo acquisto, l’israeliana Vitalia Marmen rivitalizza Lecco siglando con un contro-lob il 19-20, ma non basta: a sorridere è ancora Offanengo che taglia il traguardo sul 20-25. Ormai il copione del film è definito, nel terzo set un ace di Citterio racconta del 3-4, la stessa giocatrice sempre dai nove metri sigla il 5-4 emulata da Marmen a segno per il 10-9, poi 11-15. Tuttavia la speranza di rientrare nel match dura un batter di ciglio, in un amen Offanengo stacca a 13-20, controlla agevolmente la situazione e chiude sul 17-25 bissando la vittoria dell’andata – anche se allora si impose con un sofferto 3-2. Intanto si torna in campo sin da martedì, nel recupero in calendario a Brescia, in casa della seconda forza del torneo.

Il commento di Gianfranco Milano, primo allenatore Orocash della Picco Lecco: “In settimana abbiamo lavorato bene, ma Offanengo ha fatto un’ottima partita puntando molto sull’organizzazione dell’attacco e della ricezione. Ci complimentiamo con loro per la prestazione. Probabilmente accusiamo un po’ di stanchezza per il campionato e siamo stati sempre in affanno. Quando potevamo giocare in equilibrio, non siamo stati efficaci. Dobbiamo riflettere su questo risultato e non dare nulla per scontato. Siamo focalizzati esclusivamente sulle prossime sfide: Brescia, Trentino e Olbia. Abbiamo tre partite importanti davanti. Abbiamo affrontato un ottimo campionato finora, ma la classifica non è stata favorevole. La squadra c’è e ha dimostrato di esserci. Per cui ci auguriamo già dalla partita di martedì di ricominciare a crescere. Siamo fiduciosi sulla ripresa dell’intero team supportato dallo staff”.

Alessandro Montanelli

Orocash Picco Lecco-Volley Offanengo 0-3

(22-25, 20-25, 17-25)

Picco Lecco: Rimoldi, Bracchi N.E., Lancini 3, Albano N.E., Tresoldi 5, Bassi 6, Citterio 3, Belloni N.E, Piacentini 6, Bonvicini (libero), Marmen 3, Rocca N.E., Zingaro 9.

All. Milano