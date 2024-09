CALCIO: A NOVARA VINCE LA NOIA, ALTRO PARI PER IL LECCO

LECCO – Quarta giornata di Lega Pro per la Calcio Lecco, ospite nel posticipo allo stadio Piola di Novara. Baldini si affida nuovamente al tridente Tordini, Galeandro, Sipos, lanciando Di Gesù dal primo minuto a centrocampo. 3-5-2 per i piemontesi, con Morosini e Ongaro davanti.

Primo tempo decisamente scevro di emozioni, tant’è che bisogna aspettare la mezz’ora per i primi tiri in porta, entrambi di Morosini, respinti da Furlan. Il Lecco si fa vedere in avanti con qualche tentativo da palla inattiva, ma senza impensierire la difesa di casa. Si chiude così a reti bianche un parziale con tanta grinta in campo ma avaro di occasioni.

Il copione è grossomodo lo stesso anche all’inizio della ripresa, con i blucelesti che si avvicinano ai pali avversari solamente con i calci piazzati. Al 70′ squillo del neoentrato Gunduz, con la palla che si spegne a lato di poco. Anche il Novara crea poco e male: Gerardini ci prova da fuori, centrale.

Finale rovente: Lepore rischia il fallo da rigore, ma per l’arbitro è tutto buono. Proteste veementi dei padroni di casa, con un cartellino rosso che vola in panchina per un collaboratore e uno in campo indirizzato a Gerardini. Sono gli ultimi squilli di una partita che, di emozioni, ne ha regalate ben poche. 0-0 opaco per il Lecco, che trova così il terzo pareggio di fila.

NOVARA – LECCO 0-0

Primo tempo 0-0

LECCO (4-3-3) Furlan; Lepore, Battistini, Marrone, Beghetto (dal 46′ Kritta); Frigerio, Ilari (dal 75′ Galli), Di Gesù; Galeandro (dall’89’ Mendoza), Tordini (dal 68′ Gunduz), Sipos (dal 68′ Rocco). All.: Baldini.

NOVARA (3-5-2): Minelli; Bertoncini, Lancini, Cannavaro; Manseri (dal 56′ Donadio), Di Munno, Ranieri (dal 56′ Gerardini), Calcagni, Agyemang; Morosini (dal 76′ Ganz), Ongaro. All.: Gattuso

ARBITRO: Zoppi di Firenze