LECCO – La Calcio Lecco torna in terra toscana e questa volta per fare visita alla Robur Siena, quinta forza del campionato con 35 punti in classifica. I blucelesti dovranno fare ancora a meno di Moleri, che sconta l’ultima delle tre giornate di squalifica e anche con qualche acciacco dopo il turno infrasettimanale contro l’Arezzo.

Mister Gaetano D’Agostino riconosce la forza della sua ex squadra, ma non si nasconde. Contro i bianconeri bisogna fare punti: “Il Siena è una squadra tecnicamente molto forte e penso sia una delle migliori del campionato, ma non per questo noi ci tireremo indietro. Prepariamo la partita per tornare a casa con i punti. Lì ho dei bei ricordi, ma anche qualche amarezza come l’anno del fallimento. Incontrerò qualche amico, ma non sono uno che si emoziona facilmente”.

L’allenatore, poi, fa il punto della situazione sugli acciacchi: “Alcune scelte sono obbligate è vero, ma sono importanti perché Bobb e Bolzoni sono giocatori di qualità. In difesa abbiamo recuperato Bastrini a pieno regime e questo mi permette di far riposare anche Procopio. Capogna e D’Anna purtroppo non stanno molto bene. Riccardo è un guerriero ed è già a disposizione, ma non so se sarà della partita. Lo stesso discorso vale per Simone perché ha avuto 40 e mezzo di febbre ed è giusto preservare la sua salute. Mercato? Ora devo pensare alla partita contro il Siena e ai miei ragazzi. Abbiamo raggiunto bei risultati con questo gruppo fantastico e preferisco far lavorare i direttori”.

Sono 18 i convocati di mister D’Agostino per la sfida di domani alle 15 al Franchi di Siena. Ecco l’elenco completo: