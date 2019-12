PONTEDERA – Quest’oggi alle 18 il Lecco sarà ospite a Pontedera, per affrontare la seconda forza del campionato nel recupero della 15ª giornata, slittata ad oggi per l’innalzamento del fiume Arno.

Un match molto delicato, dove gli uomini di D’Agostino cercheranno conferme dopo le due vittorie consecutive, che hanno permesso ai blucelesti di stabilirsi in 16ª posizione. Dall’altra parte troveranno però un Pontedera forte del secondo posto e volenteroso nel consolidare la posizione.

Per questa trasferta il tecnico non potrà tenere in considerazione diversi uomini: dagli infortunati Bacci, Migliorini, Bastrini e Nivokazi allo squalificato Capogna.

Il turn-over annunciato in conferenza non sarà sinonimo di un atteggiamento arrendevole; il Lecco scenderà in campo per fare risultato, indipendentemente dall’undici titolare.

Questa la probabile formazione (3-4-3): Safarikas; Procopio, Malgrati, Vignati; Pastore, Bobb, Moleri, Carissoni; Strambelli, Fall, D’Anna.