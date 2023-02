SEREGNO – Calcio Lecco chiamata alla vittoria per non perdere il treno dei migliori, Sangiuliano City in cerca di successo per non salire sul convoglio dei peggiori. Sono due formazioni affamate di punti quelle che si presentano sul terreno di gioco dello stadio Ferruccio di Seregno, pronte a darsi battaglia per obiettivi differenti.

Cominciano forte, anzi fortissimo, i padroni di casa, che dopo nove minuti passano in vantaggio: Volpicelli colpisce indisturbato di testa su cross perfetto di Marchi, portando avanti la squadra milanese. Lo stesso attaccante sembra essere in giornata di grazia e cinque minuti più tardi ci riprova, ma Melgrati respinge la sua conclusione; sulla ribattuta si avventa Cogliati, che spedisce a lato. Ancora Volpicelli pericoloso direttamente da calcio di punizione, ma il portiere lariano fa buona guardia. Pochi e velleitari i tentativi blucelesti, che vanno nello spogliatoio sotto nel risultato e con un primo parziale da dimenticare.

Nella ripresa Foschi cambia, con gli inserimenti di Zambataro, Pinzauti e Girelli. Giudici sfiora il palo con un tiro deviato dalla distanza al 50°, ma l’attesa risposta lecchese tarda ad arrivare. La partita si incattivisce e fioccano i cartellini, che coinvolgono anche gli allenatori delle due squadre: giallo per Foschi, rosso per Guatieri. Il Lecco si avvicina alla porta avversaria con un paio di calci d’angolo, ma nessun pallone impensierisce Grandi. Anzi, nel finale è il Sangiuliano a sfiorare il raddoppio nel recupero, con i neoentrati Miracoli e Morosini che sbagliano sul più bello. Poco male, perchè la squadra di casa può esultare meritatamente al triplice fischio, mentre i lecchesi tornano a casa col rimpianto di aver perso una buona occasione per accorciare la classifica.

SANGIULIANO CITY – LECCO 1-0 (Primo tempo 1-0)

Marcatori: Volpicelli (S)

SANGIULIANO CITY (4-3-3): Grandi; Zanon, Alcibiade, Serbouti, Marchi; Salzano, Metlika, Fusi (dal 89° Saggionetto); Volpicelli (dal 60° Floriano), Fall (dall’82° Morosini), Cogliati (dal 60° Miracoli). All: Carmine Gautieri

LECCO (3-5-2): Melgrati; Bianconi (dal 44° Zambataro), Battistini, Enrici; Lepore, Lakti, Galli (dal 75° Zuccon), Ilari (dal 46° Girelli), Giudici; Bunino (dal 60° Tordini), Buso (dal 46° Pinzauti). All: Luciano Foschi

Arbitro: Sajmir Kumara della sez. Aia di Verona