LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 6 a domenica 12 FEBBRAIO 2023.

Via AI POGGI, tratto all’altezza dal civico 2 al 92, dal 6 al 17 febbraio, parziale restringimento per ripristino della pavimentazione stradale;

via FRA GALDINO, dal 7 all’8 febbraio, restringimento localizzato per lavori di riparazione causa perdita d’acqua;

via AMENDOLA, tratto compreso dal civico 55 al 57, dalle 22:00 alle 5:00 dal 6 al 10 febbraio, per intervento urgente di messa in sicurezza del cavalcavia ferroviario di proprietà di RFI, istituzione di senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico, limite massimo di velocità a 30 km/h; dovrà essere sempre garantito il transito dei veicoli di soccorso in esecuzione delle funzioni di emergenza;

piazza CARDUCCI e via F.LLI BANDIERA, dal 6 al 19 febbraio, parziali restringimenti per lavori di posa cavo telefonico;

via SEMINARIO, via MENTANA, via VERCELLONI e via MONS. MONETA, dal 6 al 24 febbraio parziali restringimenti per lavori di posa cavo telefonico.

Vi segnaliamo, inoltre, che sabato 11 febbraio alle 17:30 si terrà l’incontro calcistico Lecco – Novara presso lo stadio Rigamonti – Ceppi, in occasione del quale le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche del transito veicolare e delle soste a partire dalle 13:30 e fino alle 21:00. Verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 13:00 alle 21:00 in una parte del parcheggio del Centro Meridiane Area Green, delimitata da apposita segnaletica.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371