LECCO – Soddisfazione nei responsabili degli oratori lecchesi San Luigi, della parrocchia San Francesco, di Castello e di San Giovanni per l’elevato numero di ragazzi – ben 144 – che hanno deciso di trascorrere sulla neve il capodanno 2022 e 2023, a Gromo, in provincia di Bergamo, all’Hotel Spiazzi.

La vacanza organizzata dalla Pastorale Giovanile del Decanato di Lecco era aperta ad adolescenti e 18-19enni lecchesi dal 30 dicembre al 2 gennaio. I giovani sono stati guidati nell’esperienza dai religiosi don Marco Della Corna, don Giuseppe Pellegrino, Fra Gabriele Barbi e fra Fabrizio Feola e altri educatori laici. La vacanza, come racconta don Giuseppe, “è stata all’insegna dello stare insieme, del condividere. Abbiamo potuto anche conoscerci e confrontarci con le altre realtà oratoriane”.

Non sono mancate le occasioni religiose come la messa di fine e quella di inizio anno con l’affidamento a Maria la madre di Gesù, cerimonia molto bella, sentita e partecipata. E poi le sciate, le discese in bob o le ciaspolate che hanno entusiasmato tutti.