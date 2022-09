ERBA – In scena ieri a Lariofiere il convegno “Comunità Energetiche Rinnovabili: energia ed energie per il territorio lariano” promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco quale momento di avvio di un percorso di accompagnamento alla transizione sostenibile rivolto a imprese, enti, associazioni e cittadini.

Territorio, strumenti, opportunità, innovazione, autoconsumo, incentivi e sviluppo sostenibile sono le parole chiave che hanno caratterizzato gli interventi dei relatori, attraverso i quali si è cercato di spiegare cosa siano le Comunità Energetiche Rinnovabili, le modalità di loro costituzione e i connessi benefici economici e ambientali.

“Il nostro obiettivo è dare risposte concrete a un problema comune. Abbiamo illustrato i vantaggi di una comunità energetica rinnovabile, sia dal punto di vista economico che sociale e ambientale. Ma è solo il punto di partenza. Diamo il via alla costituzione di tavoli di lavoro che si riuniranno per raccogliere i bisogni del territorio e per individuare possibili vie di sviluppo di CER nel lariano – commenta Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco -. Con orgoglio ho ascoltato le sei testimonianze di comunità energetiche presenti, a diversi livelli di sviluppo, sul nostro territorio e il nostro impegno sarà, anche in questo caso, favorire lo scambio di esperienze e di buone pratiche, oltre che svolgere un ruolo di facilitatore nel dialogo con le istituzioni regionali e nazionali, con il sistema camerale e con le autorità competenti”.

“Con la legge regionale 2 del 2022 abbiamo costituito una struttura di accompagnamento e supporto alle CER per i soggetti pubblici che agiranno da aggregatori di altri soggetti. E un contributo di 20 milioni di euro, da investire nel 2023, a cui si può accedere attraverso manifestazione di interesse” aggiunge Elena Colombo, dirigente Struttura Gestione Invasi, Utenze Idriche e Reti Energetiche Regione Lombardia.

Il prossimo 13 ottobre si riuniranno per la prima volta i tavoli di lavoro e confronto aperti a imprenditori, cittadini, rappresentanti di istituzioni ed enti non profit con l’obiettivo di individuare le esigenze del territorio e attivare le azioni più utili a favorire la creazione di CER. È possibile iscriversi qui.

L’evento è stato organizzato dalla Camera di Commercio di Como-Lecco con la collaborazione di ANCI e delle Province di Como e di Lecco all’interno dell’accordo “Un’Alleanza di Territorio“.

Sul sito web istituzionale della Camera di Commercio di Como-Lecco è da oggi consultabile una sezione dedicata alla Comunità Energetiche Rinnovabili, che include i materiali e la registrazione del convegno-