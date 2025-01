GIORNO DELLA MEMORIA 2025: GLI EVENTI TRA LECCO E COLICO

LECCO – Provincia di Lecco impegnata per l’organizzazione di eventi in occasione del Giorno della Memoria (27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz), istituito con legge 211 del 20 luglio 2000 nel ricordo dello sterminio e delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

In particolare, in collaborazione con il Comune di Lecco, domenica 26 gennaio alle 20:30 nella sala don Ticozzi in via Ongania 4 a Lecco, è organizzato lo spettacolo teatrale Viaggio ad Auschwitz A/R.

Il Consorzio Villa Greppi, di cui la Provincia di Lecco fa parte, anche quest’anno propone invece l’iniziativa Percorsi nella Memoria, dal 19 gennaio all’8 febbraio con incontri di approfondimento nei diversi comuni consorziati.

A Colico andrà infine in scena “Le rotaie della memoria – Monologo sulla vita di Albino Calletti, Capitano Bruno”, domenica 26 gennaio alle 20.30.