IL GRAFFIO. ALBERGHI STELLATI, NEGOZI GRIFFATI: “IL LUSSO DEL TURISMO”

Ora è in canna l’Albergo extralusso con Ristorante panoramico nella Quarta Torre, i negozi di pari grado, il servizio taxi, il porticciolo per le barche private, il centro Congressi ect. ect. dove la Politica pare far più da Agente Immobiliare, ma, fateci caso, non parte mai la discussione e l’impegno reale e sinergico di politica e impresa sulla priorità di avere un servizio quotidiano diffuso e di alta qualità di trasporto e mobilità pubblica anche di navigazione, di servizi sia abitativi, ricreativi, commerciali, pubblici vicino e “a misura” della quotidianità dei cittadini, a prescindere dai turisti e dal reddito.

Perché questa fotografia reale di polifemico turismo ha portato alla crescita dei prezzi, al maggior caos urbano, alla precarietà lavorativa, alla crescita spasmodica e l’incontrollata degli affitti brevi/turistici, dove la rendita sociale e redistributiva non è diffusa, tutt’altro. Dove addirittura i medi-bassi redditi ne subiscono le conseguenze con l’aumento degli affitti per residenti, lo spopolamento dei centri abitati e la difficoltà stessa di trovare accesso ad affitti residenziali.