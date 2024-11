INCONTRO IN AMICIZIA TRA I 2017 DELLA CALCIO LECCO E IL SALA GALBIATE

SALA AL BARRO – Domenica calcistica per i Primi Calci del Lecco categoria 2017 e il Sala Galbiate nati nel 2016. L’incontro amichevole si è svolto al centro sportivo di Sala al Barro che in maniera continuativa collabora con l’attività della Calcio Lecco 1912, essendo un punto di riferimento per l’attività di base della società bluceleste.

Questo centro collabora strettamente con il Lecco, contribuendo alla formazione dei giovani calciatori e non facendo mancare incontri amichevoli tra i bambini delle due società.