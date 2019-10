LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 14 a domenica 20 ottobre.

VIA BUOZZI, tratto civico 17 e tratto dal civico 15 a corso Carlo Alberto, VIA PESCATORI, civico 55 parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione stradale manomessa dal 14 al 18 ottobre (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA BELFIORE, VIA DI VITTORIO parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dal 14 al 28 ottobre (Impresa Piazza Carlo di Introbio per conto di Enel Distribuzione);

VIA CAPODISTRIA, VIA BELVEDERE, VIA AQUILEIA parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dal 14 al 28 ottobre (Impresa Piazza Carlo di Introbio per conto di Enel Distribuzione);

CORSO CARLO ALBERTO e CORSO EMANUELE FILIBERTO n. 93 parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dal 14 al 28 ottobre (Impresa Piazza Carlo di Introbio per conto di Enel Distribuzione);

VIA RAFFAELLO n. 8, VIA LEONARDO DA VINCI, VIA LAZZARETTO parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dal 14 al 28 ottobre (Impresa Piazza Carlo di Introbio per conto di Enel Distribuzione):

CORSO MONTE SANTO e VIA DON LUIGI MONZA parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dal 14 al 28 ottobre (Impresa Piazza Carlo di Introbio per conto di Enel Distribuzione);

CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA’, incrocio via Appiani, e VIA AMENDOLA, civico 26 parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dal 14 al 28 ottobre (Impresa Piazza Carlo di Introbio per conto di Enel Distribuzione);

VIA DELLA PERGOLA, tratto all’altezza del civico 55, parziale restringimento per lavori di allacciamento alla linea Enel dal 14 al 18 ottobre (Impresa Valassi Costruzioni srl di Lecco per conto di privati);

VIA MOVEDO, incrocio via Resegone, dal 14 al 22 ottobre parziale restringimento per lavori di realizzazione dispersore verticale per protezione catodica (Impresa Devizzi Srl di Cremeno e Impresa Calzolari Perforazioni srl di Varano de Melegari per conto di Lario Reti Gas srl);

VIA AZZONE VISCONTI, tratto all’altezza del civico 32, totale chiusura per lavori di allaccio gas il 15 ottobre (dalle 8.30 alle 18.00) e parziale restringimento dal 16 al 17 ottobre (Impresa C&C srl di Lecco per conto di privati);

VIA CORNO MEDALE, tratto di fronte al civico 2 parziale restringimento per lavori di dispersione gas, il 16 ottobre (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA F.LLI CAIROLI, tratto all’altezza del civico 59 parziale restringimento per lavori di isolamento presa acquedotto dal 17 al 18 ottobre (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa).