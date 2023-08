La capacità di reddito, il potere d’acquisto degli stranieri in confronto agli italiani si sta manifestando prepotentemente non solo osservando le colonnine elettriche della Tesla abusate da macchinoni stranieri in confronto a quelle da 22kw di quelle generiche delle poche auto locali, ma lo si vede proprio dalla quantità di cibo ordinato, dal bere nel cestello col ghiaccio a differenza del nostro bere in borraccia.

Lo vedi dai souvenir i loro scialli di seta, le loro borse Prada, le loro mance e dai nostri souvenir, le calamite da frigo.

Stiamo un popolo destinato a stare in coda alle colonnine elettriche sperando che qualcuno in Tesla voglia farsi pulire il parabrezza.

