MALGRATE – Seconda vittoria consecutiva per la Lecco Basket Women che supera a domicilio anche la Cappuccinese non riuscendo però a ribaltare la differenza canestri dopo il -6 dell’andata. Entrambe le formazioni sono appaiate a 18 punti con le orobiche avanti nello scontro diretto. Bella partita disputata a Malgrate con le due squadre che non si sono risparmiate nei 40′ di gioco. Le bergamasche giunte con 9 elementi a referto hanno combattuto mostrando anche delle buone individualità. Dall’altra parte Lecco era priva ancora di Davide e Colombo.

Dopo un primo quarto combattuto che ha visto prevalere le ospiti per 17-22 grazie ai canestri di Lecchi e Finazzi, nel secondo la Cappuccinese prende il largo sul +10 (28-38 al 19′), con una serie di canestri di Lecchi, ma prima dell’intervallo la LBW infila un 7-0 con una tripla da metà campo sulla sirena di Scola che porta al 35-38 del 20′. Dopo la pausa le bergamasche perdono lucidità in fase offensiva e Lecco con la difesa che cattura molti palloni prende il largo con un parziale di 17-2 che poi diventerà 20-8 per il 55-46 del 30′. Le blucelesti hanno in mano la partita ma arrivano 2 triple di Moro a spaventare la squadra di Canali (66-63), ma è ancora la difesa a fare la voce grossa che consegna la meritata vittoria. Da segnalare per le lecchesi ben 4 giocatrici in doppia cifra con la solita Mandonico top score con 18 punti. Ottimo il contributo di Ciceri sotto le plance e ben 10 punti realizzati. Alla Cappuccinese non sono bastati i 26 punti di una scatenata Lecchi. Due punti che danno grande energia e fiducia per le prossime gare. Ora la squadra sarà attesa dalla trasferta di Opera (sabato ore 21.15) sul campo del G.S.Q.S.A Milano.

Il commento a fine gara di coach Valentina Canali: “Stasera è stata una bella partita, intensa e agguerrita. Nel primo tempo le percentuali al tiro non ci hanno supportato, mentre le avversarie sono state brave a punire tutti i nostri errori difensivi, specie a rimbalzo, con percentuali veramente importanti. Siamo finite sotto anche di 10, ma con coesione ed energia abbiamo saputo ricucire senza mollare. Il terzo periodo è stato di grande intensità, abbiamo ricucito e messo la testa avanti arrivando noi sopra di 10, poi purtroppo nella quarta frazione abbiamo pagato forse la stanchezza e una minor lucidità. Abbiamo vinto una partita difficile, condizionate ancora da assenze pesanti, brave le ragazze”.

LBW-Pol. Cappuccinese 70-67

(17-22, 35-38, 55-46)

LBW LECCO: Aondio 3, Chitelotti 2, Capaldo 14, Plebani, Scola 14, Donghi, Oddo 9, Nava, Benzoni, Rota, Ciceri 10, Mandonico 18.

All. Canali.

POL. CAPPUCCINESE: Casirati 2, Devicenzi 10, Cantù 2, Lecchi 26, Moro 6, Finazzi 8, Cecchinelli 2, Pizzi 9, Cortesi 2.

All. Manzoni.