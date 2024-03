LECCO – Un 22enne si è schiantato contro un muro mercoledì sera a Lecco. Il giovane era a bordo di una Fiat Panda, modello storico, e probabilmente per un malore ha sbandato finendo contro lo spigolo di uno stabile in via Mazzucconi. Sul posto verso le 22 ambulanza ed automedica: per il ferito si è reso necessario il trasporto in pronto soccorso in codice rosso. Non ci sono stati, fortunatamente, altri coinvolti.