LECCO – Denunciato un 35enne di origine africana per i fatti di via Digione, a Lecco, nella notte tra il 31 agosto e il 1° settembre. I Carabinieri hanno identificato l’uomo che con una mazza aveva distrutto la vetrata di un negozio e danneggiato un automobile parcheggiata in un cortile. Condotte, inoltre, reiterate, più che sufficienti – spiegano i militari – per deferirlo all’autorità giudiziaria per i reati di danneggiamento e violazione di domicilio.

