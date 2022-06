LECCO – Centinaia e centinaia coloro che dal primo pomeriggio di oggi, sabato 18 giugno, hanno nutrito la folla del Lecco Pride, il corteo organizzato con partenza in via Ghislanzoni e arrivo in Piazza Garibaldi. Le prime stime parlano addirittura di oltre mille persone in marcia per la manifestazione.

I colori arcobaleno di magliette, accessori e capelli hanno tinto la città per tutto il pomeriggio, con la musica dal vivo nella piazza d’arrivo che proseguirà fino alle 20:30. A seguire, il party dedicato all’Orsa Maggiore.