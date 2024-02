RACCOLTA FONDI PRO TEATRO, PER TREZZI “UNA CENA DI AVANZI”

È andata alla grandissima la Raccolta fondi per il restauro del Teatro della Societá con la cena dei magnati magnanti a Villa Manzoni di fine gennaio organizzata dal Comune.

Ci sono voluti quasi tre settimane per avere la cifra totale raccolta.

Immaginiamoci la scena di Sindaco e assessora alla Cultura intorno al tavolo della Giunta ad aprire le buste dei 68 commensali, gli imprenditori più in vista della Città e del territorio e contare tutti i soldi.

Dividerli i mazzetti per taglio, fare le singole somme appunto di ogni mazzetto e poi la somma del tutto.

Totale 6765,99€ per 68 commensali.

Manco 100€ a testa (99,49€)

E Gattinoni e Piazza ci hanno impiegato 3 settimane per finire di contarli

Avranno atteso l’ultimo dei commensali che è arrivato giusto ieri, altrimenti erano pure meno.

E la cena, ci fanno sapere era pure offerta dal ristoratore.

Imbarazzante.

A questo punto spero vivamente che i costi vivi, per piattaforma e service, siano costati 200.000 €

Serviranno altre 3 settimane per saperlo?

Gli imprenditori magnati magnanti dovrebbero chiedere i danni per una figura pubblica così – sempre se i costi vivi son stati esagerati – o vergognarsi per l’offerta.

Si suggerisce la prossima volta di chiedere ai poveri cristi un’offerta.

Hanno poco ma sono tanti e di solito hanno in mano il cuore non i piatti di porcellana.

Paolo Trezzi

Lecco