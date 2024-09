SCAMBI INTERNAZIONALI: UNA SCUOLA NORVEGESE ALL’ENAIP DI LECCO

LECCO – Enaip Lecco, impegnata da anni nella formazione di figure professionali di rilievo nei principali settori, ha ricevuto una delegazione norvegese del settore “servizi, vendite e turismo” della scuola superiore Skien Videregående Skole, presso la Regione Telemark già visitata, lo scorso febbraio, da una delegazione di Fondazione Enaip Lombardia. Una collaborazione avviata durante lo scorso anno formativo nell’ambito dei progetti internazionali di Fondazione Enaip Lombardia.

Enaip, infatti, non è nuova a scambi internazionali di questo tipo, utili ad allargare le conoscenze sui sistemi scolastici degli altri Paesi e a creare collaborazioni che consentano di condividere buone prassi in ambito formativo ed educativo, con uno sguardo professionale sulle pratiche di inclusione ed innovazione e lavorare insieme su progetti di cooperazione internazionale. Savina Principi, responsabile dell’area internazionale di Fondazione Enaip, Andrea Donegà e Federica Colombo, rispettivamente direttore e coordinatrice Enaip Lecco, e i docenti Luana Ghisolfi, Laura Sironi e Marco Gennuso hanno ricevuto la delegazione norvegese composta dai due responsabili del percorso Servizi e Turismo e il referente dell’area inclusione, accogliendola con un welcome coffee realizzato dalle studentesse e dagli studenti del corso di pasticceria e panificazione di Enaip Lecco.

La giornata è proseguita con uno scambio sulla didattica e la struttura dei corsi funzionale, anche, ad approfondire gli aspetti utili per organizzare una mobilità di due settimane, nella prossima primavera, per gli studenti del percorso Servizi, Vendite, Turismo, della scuola norvegese, che hanno intenzione di proseguire il proprio percorso con i due anni di apprendistato in aziende del settore, ritagliandosi un’esperienza anche in Italia. C’è stata anche l’opportunità per far conoscere le attività dell’Info Point di Lecco, con cui Enaip collabora, accolti da Francesca Zuccoli e da Fabrizio Pozzoli, direttore generale di Betania cooperativa sociale onlus, esperto di turismo e docente Enaip, che hanno evidenziato le caratteristiche del contesto turistico di riferimento sulla base delle quali è impostato il loro servizio che offre a tutti la possibilità di essere sempre informati sugli eventi e le attività del territorio di Lecco e dintorni e l’opportunità di richiedere l’organizzazione e la proposta di esperienze turistiche ad hoc che comprendono una ampia gamma di attività outdoor, visite culturali, esperienze immersive nella realtà socio culturale locale che esperienze vere e proprie e personalizzate.

La delegazione norvegese, composta da Kristin Juvet Sørensen, Hans Gøran Bjørk e Massimiliano Secchi – italiano trapiantato in Norvegia – si è detta soddisfatta, dichiarando di essere molto “entusiasta di poter sviluppare una collaborazione per i propri studenti e confidando di poter far realizzare loro un’esperienza a Lecco”.

“Viviamo un momento storico di grande evoluzione tecnologica e culturale che sta investendo ogni contesto e settore cambiando le nostre abitudini, le nostre esperienze e le nostre priorità. Occorre una grande capacità di offrire nuove prospettive di lettura della realtà, di anticipazione dei cambiamenti e di azione, dato che i modelli e le competenze consolidatesi nel passato rischiano di non essere più adeguate ai nuovi modi di vivere, lavorare e, anche, di apprendere. Noi di Enaip siamo molto attenti a tutti questi aspetti, consapevoli che se muta il contesto devono cambiare anche le competenze per gestire queste nuove complessità. Per questo ci interroghiamo molto su come innovare la didattica, sia dal punto di vista dell’utilizzo di strumenti tecnologici sia dal punto di vista organizzativo, per aumentare l’ingaggio cognitivo dei giovani e accompagnarli nel nuovo futuro che dovranno abitare, riuscendo a trovare risposte nuove ai nuovi bisogni che emergono. Ecco perché momenti di scambio con altre scuole e con altri modelli sono per noi fondamentali, specie se avviene con scuole di altri paesi, in un’ottica di contaminazione culturale e crescita reciproca. Siamo una scuola che studia molto perché ha a cuore i destini delle tante ragazze e dei tanti ragazzi che ogni anno ci scelgono. Un onere che ci candida a essere il riferimento della formazione professionale. Inoltre, esperienze come queste e come quelle di mobilità internazionale a cui partecipano i nostri giovani sono occasioni per costruire dal basso, a partire dai banchi di scuola, una vera Europa, fatta di inclusione e pari opportunità” dichiara Andrea Donegà, direttore di Enaip Lecco, Monticello Brianza e Morbegno.

La delegazione norvegese il 4 settembre proseguirà la propria visita all’Enaip Como.