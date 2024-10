SCONTRI TRA TIFOSI A PADOVA. DASPO PER 5 LECCHESI PREGIUDICATI

PADOVA – Cinque Daspo emessi dal questore di Padova nei confronti di altrettanti tifosi della Calcio Lecco: tre di loro dovranno stare lontano dagli stadi per cinque anni, per gli altri tre anni di “bando”.

I provvedimento è conseguenza dei disordini avvenuti allo Stadio euganeo di Padova il 1° settembre durante la partita di Lega Pro tra Trento e Lecco.

Al termine della gara mentre il pubblico defluiva dall’impianto sportivo alcuni tifosi del Trento hanno intonato cori offensivi nei confronti dei lecchesi; un gruppetto di ultras blucelesi si è quindi avvicinato ai cancelli divisori facendo scoppiare una rissa tra le due fazioni. Le forze dell’ordine sono intervenute e un agente è stato insultato da un lecchese.

Cinque ultras sono stati denunciati per rissa e oltraggio a pubblico ufficiale. Tutti con precedenti penali, ora hanno l’obbligo di firma in Questura – tre tifosi per cinque anni, due tifosi per tre anni – ogniqualvolta il Lecco scenderà in campo.