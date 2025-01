SECONDA CATEGORIA. ROVINATA SCONFITTA NEL DERBY CON L’AURORA S. F.

LECCO – La Rovinata esce a mani vuote dal derby cittadino di Seconda Categoria con l’Aurora San Francesco, dopo una partita ben giocata su un campo al limite della praticabilità che non ha frenato la voglia di vincere delle due squadre. Partenza da incubo per i biancorossi, che già al 3′ vanno sotto di un gol. L’Aurora raddoppia intorno al 15′, con una conclusione da appena dentro l’area che si infila nell’angolo alla destra di Roselli. La Rovinata non ci sta e inizia a spingere con intensità alla ricerca del gol, che sembra cosa fatta su una conclusione di Ale Ghilardi a portiere battuto, ma una pozzanghera ferma il pallone destinato in rete. Al 20’, dopo una bella azione manovrata, Ozimo serve con un filtrante Baronchelli che dentro l’area conclude a rete riaprendo così la partita.

Nella ripresa la partita è molto combattuta e l’arbitro ha il suo bel da fare per mantenere il controllo. La squadra di mister Fabrizio Ralli non demorde e mette sotto assedio l’area avversaria, sfiorando il pareggio in più occasioni: la prima con Perucchini che libero nell’area piccola calcia alto; poi ci prova Mazza con un tiro dal limite su cui il portiere avversario compie un miracolo deviando in angolo e infine, nei minuti di recupero, i biancorossi guadagnano una serie di calci d’angolo che generano situazioni pericolose per la porta avversaria, compreso un clamoroso salvataggio sulla linea proprio all’ultimo secondo.

Il migliore in campo sicuramente Ozimo, generoso, instancabile e propositivo, sulla fascia macina chilometri per tutta la partita ed è suo anche il pregevole assist per la rete di Baronchelli, anche lui tra i migliori.