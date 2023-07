LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica “di aver ricevuto, nella tarda serata di venerdì 30 giugno, il respingimento dell’iscrizione al campionato di Serie B da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC”.

La società di via Don Pozzi precisa che “presenterà ricorso nelle opportune sedi per far valere le proprie ragioni”.

RedSpo

