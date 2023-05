LECCO – È indagato anche Stefano Fiocchi, presidente dell’omonima azienda di Lecco che produce munizioni, per l’incidente avvenuto il 20 novembre 2018 dove è morta Elsa Lanzilli, 45 anni, operaia che si stava recando in fabbrica per il suo turno di lavoro. Un mezzo pesante in manovra ha travolto e ucciso la 45enne.

L’autista del Tir – assistito dall’avvocato Marcello Perillo – è stato condannato in udienza preliminare a 8 mesi, e l’allora Gup Paolo Salvatore ha rinviato gli atti in Procura chiedendo un supplento d’indagine nei confronti del titolare e legale rappresentante dell’azienda.

Oggi – davanti al Gup Nora Lisa Passoni – è comparso Stefano Fiocchi, assistito dagli avvocati Enrico Giarda ed Enrico Rigamonti – indagato per l’omicidio stradale. Dovrà essere valutato l’omicidio stradale o l’infortunio sul lavoro nei confronti dell’imprenditore e per questo il giudice ha disposto un rinvio a ottobre per definire la posizione di Stefano Fiocchi.

A. Pa.