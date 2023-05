LECCO – Proprio nel giorno della festa dei lavoratori va in pensione uno degli storici Vigili del Fuoco del Comando di Lecco. Il capo reparto Gianluca Perego si è avvicinato al Corpo Nazionale nel lontano 1982 come Vigile Ausiliario per svolgere il servizio di leva, negli anni successivi, fino al 1986 è stato richiamato come Vigile Temporaneo. Poi in quell’anno è stato assunto come Vigile permanente, frequentando il corso alla scuola Centrale Antincendio a Roma.

L’arrivo a Lecco immediatamente dopo aver superato con successo il corso, da lì in avanti ha portato a termine vari corsi di specializzazione tra cui responsabile laboratorio TLC per la gestione degli apparati di comunicazione, curando dall’installazione delle prime radio sugli automezzi all’installazione dei ponti radio che hanno permesso al personale di operare anche nelle zone più remote della provincia; ha poi svolto corsi di specializzazione in tecniche di soccorso alpino e fluviali, ha fatto parte del nucleo provinciale Nbcr che è preparato per fronteggiare attacchi chimici batteriologici e nucleari; ha svolto corsi avanzati di topografia applicata al soccorso solo per citarne alcuni.

Sempre in prima linea nelle calamità che hanno colpito in questi anni tutta Italia. Dall’alluvione di Genova e la Valtellina nel 1987 per poi passare all’emergenza Etna nel 2001 fino ad arrivare ai terremoti più recenti, da L’Aquila in avanti. In questa lunga carriera ha ottenuto vari passaggi di qualifica che gli hanno permesso di diventare prima Capo Squadra e poi Capo Reparto e Capo Turno.

Negli anni ha sempre contribuito al miglioramento delle condizioni lavorative all’interno della sede con la sua praticità nello svolgere qualsiasi lavoro. Esempio di buona volontà lavorativa e di disponibilità nei confronti di qualsiasi collega e di tutte le persone che nel corso degli anni ha incontrato nelle varie fasi d’intervento. Da parte del personale dei Vigili del Fuoco di Lecco un sentito ringraziamento e un augurio di una serena pensione.