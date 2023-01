LECCO – Il Terzo Polo che sostiene alle Regionali della Lombardia la lista civica di Letizia Moratti, per presentare ufficialmente i quattro canditati lecchesi Lorenzo Riva, Eleonora Lavelli, Franco Limonta e Daniela Rusconi mette giù il carico da undici e nell’ultimo sabato di gennaio fa arrivare nel capoluogo manzoniano, in sala Ticozzi, il leader Carlo Calenda, la mantovana Elena Bonetti ex ministro delle Pari Opportunità e Famiglia e oggi deputata e come il valtellinese Mauro Del Barba. Con una inversione di format, a parlare non sono i candidati ordinatamente seduti sul palco, che resteranno in silenzio. Quasi per diritto ‘parlamentare’ di oggi e (ieri) il microfono verrà dato solo agli illustri ospiti, loro invece in platea. Difatti il prologo è spettato all’ex senatore, ora sindaco di Valmadrera, Antonio Rusconi padrone di casa non senza qualche inciampo. Già esponente del PD, il centrista Rusconi ha attaccato il suo vecchio partito per l’alleanza dei Cinque stelle. Sullo sfondo rimane la voglia di pescare voti tra quel 40% degli elettori che non va alle urne. Gli sfiduciati della politica, che si cerca di recuperare non attraverso alla contrapposizione destra versus sinistra, ma su programmi che tocchino Sanità, Istruzione e Coesione sociale.

Pochi temi, dirà Calenda, su cui impegnarsi seriamente, dichiarando alla gente cosa si vuole fare con i limiti esistenti di bilancio.

A un certo punto compare in sala il direttore generale della Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti, nonostante cerchi il basso profilo viene fatto accomodare in prima fila accanto a Beppe Mambretti, ex Forza Italia e destra – oggi nelle truppe di Antonio Rusconi che lo ha definito "uomo dei fatti" e tessitore della campagna elettorale.

A latere, comunque, Lecco News ha sentito Lorenzo Riva, l’imprenditore di ElectroAdda passato nelle stanze di Confindustria di Lecco e Sondrio per due mandati come presidente e ora alla guida dell’Aci di Lecco e da un po’ di tempo vicino a Renzi.

Come mai è sceso in campo?

“Fin da piccolo ho imparato a impegnarmi per gli altri. Confindustria, Camera di Commercio e Aci fanno parte di tale impostazione. Ora che l’azienda di famiglia è passata nelle salde mani della terza generazione ho del tempo da dedicare a progetti come questo”.

In Regione quali sono gli obiettivi?

“Ho a cuore la formazione. Il mondo della scuola e le imprese devono riuscire a parlare un linguaggio comune per individuare e coprire i bisogni formativi che diano poi uno sbocco di lavoro ai giovani. Nel contempo le aziende devono contare su competenze al passo coi tempi. Inoltre è necessario rilanciare per la nostra regione un ruolo internazionale. Sul piano infrastrutturale mettere mano ai nodi già descritti su un libro bianco redatto cinque anni fa e ancora lì tutti inascoltati. Puntare, infine, a una forte integrazione con l’area centrale dell’Europa”.



Un po’ meno italiani?

“Siamo per l’autonomia differenziata. C’è stato un referendum in tal senso ad ottobre 2017, i lombardi in quella occasione si erano espressi chiaramente, ma non se n’è fatto nulla. La Lombardia deve avere un ruolo da protagonista, avendo cura anche del Sud, prendendosene carico, non in modo assistenzialistico, con l’elemosina, ma lungo un percorso di crescita e sviluppo. Insomma attraverso la capacità del fare e di produrre”.