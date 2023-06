ROMA – Numerosa la delegazione della CGIL di Lecco che sabato ha partecipato a Roma in difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e universale.

Circa 150 lecchesi hanno raggiunto la Capitale spostandosi con i treni speciali messi a disposizione dalla Cgil Lombardia.

L’appuntamento era in mattinata in Piazza della Repubblica, quindi il corteo con decine di migliaia di partecipanti è arrivato in Piazza del Popolo, dove si sono susseguiti gli interventi dal palco da parte di delegati sindacali e rappresentanti delle associazioni.

Il comizio conclusivo è stato affidato al segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Quest’ultimo ha attaccato le politiche di settore del governo in carica, ricordando però che “In 20 anni sono stati tagliati 40 miliardi alla sanità pubblica”.

RedEco