CASCINA SELVETTO, CON LA COOPERATIVA ‘SOLIDARIETÀ’ IL MONDO DELL’ECONOMIA

SALA AL BARRO – Incontro di presentazione a Sala al Barro dei progetti di Cascina Selvetto, emanazione della cooperativa sociale “Solidarietà” che si occupa da oltre trent’anni di inserimento lavorativo dei ragazzi/e disabili o fragili.

Oltre alla cascina Selvetto, la cooperativa ha due capannoni con attività produttive e di confezionamento e 70 tra soci dipendenti e collaboratori.

La Cascina e la cooperativa sono gestite da un gruppo di giovani che con abnegazione e determinazione adesso vogliono sviluppare l’attività anche attraverso il ricorso a una energia pulita.

Nel capannone della cooperativa in via San Galdino sono stati presentati i progetti agricoli, di energia pulita e di ristoro della cascina in un incontro con associazioni datoriali, sindacali e Camera di Commercio, alla presenza di monsignor Bortolo Uberti, prevosto di Lecco, di sindaco e vicesindaco di Galbiate e ancora Pietro D’Alema direttore di Silea e altri.

R. C.