A GALBIATE TORNA IL CINEFORUM “I COLORI DEL CINEMA”, TUTTI I FILM DELLA 2ª PARTE

GALBIATE – Il cineteatro “C. Ferrari” di Galbiate ha annunciato la seconda parte del cineforum “I Colori del Cinema”. Dopo i primi sei film, tutto è pronto per un nuovo round di pellicole di qualità.

Gli organizzatori segnalano che è possibile abbonarsi al cineforum di ben 32 film, suddiviso in cinque parti, al costo di 90 euro (solo 2,8 euro a film) così come è possibile l’entrata singola a 5,50 euro (5 euro al giovedì alle 15). Non cambiano date e orari (venerdì, lunedì e giovedì alle 21, più proiezione pomeridiana al giovedì). E resta, davvero a grande richiesta, la presenza in sala – per questa seconda parte al lunedì sera – del critico cinematografico Gabriele Lingiardi, un valore aggiunto per l’approfondimento dei contenuti dei film proposti.

Quanto alla possibilità, dalla scorsa stagione, di dare un voto e commentare le varie pellicole, gli organizzatori fanno un appello agli spettatori: “Votate, votate, votate! È per noi un modo, questo, per capire i gusti del nostro pubblico e indirizzare le nostre, spesso non facili, scelte”.

I prossimi sei film in programma si aprono con Le Ravissement, venerdì 8, lunedì 11 e giovedì 14 novembre. Film francese, premio speciale della Giuria al Torino Film Festival 2023, scritto e diretto da Iris Kaltenback, è una delicata opera prima sul desiderio di maternità e la solitudine silenziosa e nascosta di tante donne.



La storia di Souleymane, di Boris Lojkine, premiato con il Premio della Giuria a Cannes 2024, in programma il 15, 18 e 21 novembre, ci racconta invece la vicenda di un giovane rider guineano in attesa che sia valutata la sua richiesta di asilo politico in Francia: sotto forma di un thriller psicologico, una drammatica realtà che abbiamo davanti tutti i giorni ma che (purtroppo) percepiamo appena.

Si arriva a Il tempo che ci vuole, di Francesca Comencini, uno dei film recentemente più apprezzati a Venezia: il 22, 25 e 28 novembre, seguiremo tra schermo e realtà la storia autobiografica della figlia del grande regista Luigi Comencini, un omaggio nella memoria di un rapporto umano e professionale fatto anche di scontri ma soprattutto di amore per il cinema.

Si ride invece con Thelma, il 29 novembre e 2 e 5 dicembre: una commedia divertente con protagonista un’esuberante nonna di 93 anni che, truffata e ferita nell’orgoglio, si mette a caccia del malfattore aiutata da un vecchio amico che vive all’ospizio. Un po’ di leggerezza non guasta.

Decisamente drammatico è però Familia, il 6, 9 e 12 dicembre, di Francesco Costabile: in diretta da Venezia, con un cast premiato (vedi soprattutto il giovane Francesco Gheghi), è tratto dalla storia vera di una violenza domestica finita con una condanna e dai contorni terribili, una vicenda che arriva al fondo dell’abisso per compiere un percorso di rinascita.

Ultimo film di questa seconda parte del cineforum è Touch, genere sentimentale, del regista islandese Baltasar Kormakur, il 13, 16 e 19 dicembre: protagonista un signore anziano che scopre di avere una malattia neurologica degenerativa e che affronta un viaggio della memoria in Giappone alla ricerca del suo amore di gioventù.

Biglietti e abbonamenti sono anche acquistabili on-line sul sito, rinnovato e con tutte le informazioni sull’intera programmazione, www.cferrari.it