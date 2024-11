A VALMADRERA “LA STESSA STORIA”, UNO SPETTACOLO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

VALMADRERA – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre, le amministrazioni comunali di Valmadrera e Civate propongono lo spettacolo “La stessa storia“.

Realizzato da Stendhart Teatro Danza in collaborazione con Telefono Donna Lecco ODV lo spettacolo porta alla ribalta attraverso tre voci i diversi volti della violenza sulle donne. L’iniziativa fa parte della “Piccola rassegna per pensare” che porterà nei prossimi mesi nei due Comuni altre serate di riflessione e sensibilizzazione.

Come nasce una relazione e come si trasforma in violenza? È mai stato amore?

Tre storie che sono di tutti e di nessuno, che possono essere una sola o trasformarsi, come in un gioco di specchi. Una ragazza, una giovane donna e una madre alle prese con un uomo violento, capace di rinchiuderle in una gabbia in nome del loro “amore”.

Quel ragazzo affascinante conosciuto a un’esposizione, quell’uomo che giura di voler condividere la sua vita con te, quel padre che sembra il miglior amico di tuo figlio può anche essere un mostro? In un continuo evolversi delle dinamiche, i loro monologhi si trasformeranno in un dialogo doloroso ma pieno di compassione, alla ricerca di una via di fuga dalla prigione. E scopriranno che, a volte, ammettere di vivere la stessa storia è il primo passo per provare a rinascere.

Regia Nicola Bizzarri, Supervisione drammaturgia Mattia Conti, Coreografia Loredana Mazzoleni. Di e con Chiara Anghileri, Silvana Silveri e Samantha Negri.

Lo spettacolo, ad ingresso libero, si terrà venerdì 22 novembre alle 21 presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.